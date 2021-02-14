Салехард, 14 февраля 2021, 14:51 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 55 случаях.
Основные очаги заражения на 14 февраля в ЯНАО: Ноябрьск — 13; Салехард и Пуровский район — по 7; Ямальский район — 5; Лабытнанги — 4.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 февраля 36 465 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 883 человека, 392 пациента с COVID-19 скончался.