Боровск, Калужская область, , 14:27 — REGNUM Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Палата реанимации для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Боровского района 1961 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 240 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области скончались ещё два пациента с COVID-19