Курган, , 14:14 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 35 зарегистрировано в Кургане, сообщает 13 февраля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 91 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 14 февраля выявлено 16 615 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 14 597 человек, скончались 245 пациента с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).