Калуга, , 14:09 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 141 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 февраля. Днём ранее, 13 февраля, в регионе было зарегистрировано 140 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 51 человека, 2027 человек находится на лечении, 25 тыс. 784 человек выздоровели, 240 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (408), в Обнинске (190), Боровском (112) и Козельском (109) районах.

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