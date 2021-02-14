Астрахань, , 13:30 — REGNUM В Астраханской области 14 февраля подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 26 тыс. 745 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 516 человек.

Выздоровели 16 тыс. 937 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 520 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за сутки.