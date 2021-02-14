Минск, , 14:17 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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В республике по данным минздрава с начала пандемии было выявлено 268 687 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Побороли инфекцию 258 202 ранее инфицированных (за сутки выздоровели 2222 человека). От осложнений, вызванных COVID-19 умерли 1849 человек (девять человек за сутки).

С начала пандемии в Белоруссии было проведено 4 681 199 тестирований, 18 286 из которых пришлись на прошлые сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили 1745 случаев инфицирования коронавирусом.