Тюмень, , 13:10 — REGNUM Одинокие тюменцы в преддверии Дня всех влюблённых нашли себе пару на доброе дело. Об этом 14 февраля сообщает штаб регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Screenshot Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии»

В одном из торговых центров Тюмени была установлена импровизированная стена знакомств для совместного исполнения добрых дел. Посетители центра проходили экспресс-регистрацию, в которой указывали имя и средство для связи, сообщали свой возраст и доброе дело, которое хотят выполнить. Получали карточки с индивидуальным номером: бирюзовые — юношам, розовые — девушкам. Далее карточки размещали на стене в разделе «ищу друга» или «ищу подругу» для доброго дела.

Screenshot Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии»

В результате мероприятия образовалось 12 пар на добрые дела. Так, например, Алёна выбрала карточку «Покормить бездомного человека» и познакомилась с автором открытки — Тимуром. Все пары приглашены к участию в конкурсе от «Молодой Гвардии». Для этого необходимо выполнить доброе дело с карточки, сфотографироваться в процессе и с результатом и опубликовать фото в Instagram с отметкой @mger72. 18 февраля после праздника добрых дел организаторы выберут пару с лучшим добрым делом и вручат победителям подарки.

«Сегодня 14 февраля — это день цветов, открыток с сердцами и ужинов на двоих. В этот день проверяют чувства на прочность, делают предложения руки и сердца, и для кого-то он действительно становится незабываемым. Известно, что общие дела сближают, поэтому из совместного доброго дела может получиться что-то большее», — отметил руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Для тюменцев, у которых уже есть пара, организаторы подготовили интерактив «Приятный звонок». По задумке, участникам предстояло позвонить близкому человеку и словами выразить свою любовь В большинстве случаев тюменцы звонили мамам, на втором месте по популярности были «вторые половинки».