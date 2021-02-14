Сент-Луис, США, , 14:01 — REGNUM Из-за мутаций нового коронавируса существующие вакцины от COVID-19 могут становиться неэффективными. Об этом 14 февраля заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, его слова приводит агентство Bloomberg.

Вакцинация против коронавируса в Польше (сс) Adam Guz. Kancelaria Premiera

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«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины (от COVID-19 — ред.) внезапно перестанут работать, а в том, что они постепенно устареют», — сказал он.

При этом ученый добавил, что в настоящее время у разработчиков такого рода препаратов существуют инструменты для модернизации вакцин, однако в дальнейшем, как считает Кинч, для усовершенствования таких препаратов для того, чтобы бороться н новыми штаммами, могут потребоваться альтернативные подходы.

Также указывается, что ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, в свою очередь, отметил, что ни научное сообщество, ни фармацевтические компании, в данный момент не могут предсказать, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в течении ближайшее время.

«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», — подчеркнул ученый.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день на планете Земля выявлено в общей сложности свыше 108,5 млн носителей коронавирусной инфекции.