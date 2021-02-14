Липецк, , 12:40 — REGNUM В Липецкой области 14 февраля подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 22 тыс. 939 положительных тестов.

За весь период наблюдения 19 тыс. 264 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 44 — за последние сутки. 399 человек скончались.

Один новый летальный случай подтверждён за последние сутки.