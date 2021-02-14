Курск, , 12:34 — REGNUM В Курской области 14 февраля зарегистрирован 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 28 тыс. 657 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 392 пациента, в том числе 144 — за последние сутки. Скончались 416 человек.

Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.