Курск, 14 февраля 2021, 12:34 — REGNUM В Курской области 14 февраля зарегистрирован 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 28 тыс. 657 положительных тестов.
Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 392 пациента, в том числе 144 — за последние сутки. Скончались 416 человек.
Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.