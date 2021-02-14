Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Новосибирске состоялся ежегодный зимний фестиваль Иглу-2021 «Город эскимосов», который прошел на льду Обского водохранилища.

Фестиваль стартовал утром 13 февраля — около 600 человек в 29-градусный мороз строили снежные хижины — иглу прямо на льду Обского водохранилища. Среди зрителей было много семей с детьми.

Каждая команда строителей иглу должна была продемонстрировать свои навыки — построить иглу не так просто, необходимо знать технологию и иметь способность работать при сильном морозе.

Победа в конкурсе определялась в квадратных метрах — выигрывает тот, кто построит самое большое по площади пола иглу и уложится в четыре часа, кроме того, иглу должно быть качественным — без щелей между снежными блоками и отвечать стандартам этого традиционного жилища ряда северных народов (в основном эскимосов). Минимальная зачётная площадь 1,5 квадратных метра.

Все команды, завершившие купол иглу, и сдавшие постройку в эксплуатацию в «Город эскимосов», получили грамоты и значки участников.

Победителей и тех смельчаков, которые решаться переночевать в своем иглу, ждали дополнительные награды. Стоит отметить, что переночевать в своих иглу согласились 20 человек.