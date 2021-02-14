Воронеж, , 11:52 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 354 случая заражения коронавирусом за сутки по данным на утро 14 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 февраля, сообщалось о 356 заразившихся.

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Всего с начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 63 341 пациент. Выздоровели 57 072 человека из общего числа заболевших COVID-19.

За сутки подтверждена смерть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области достигло 2 069 человек.