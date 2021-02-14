Киев, 14 февраля 2021, 12:12 — REGNUM На демографической ситуации на Украине отображается не только сокращение рождаемости, но и сокращение продолжительности жизни. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи национальной академии наук Украины (НАНУ) Лидия Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24».
Специалист отметила, что на Украине умирает много людей трудоспособного возраста, в особенности мужчины, «поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин». Она также добавила, что рождаемость также влияет на демографическую ситуацию в стране. На Украине рождаемость является одной из самых низких в Европе.
По мнению Ткаченко на демографии сказывается также и состояние украинского общества. По ее словам жителям Украины нужно научиться относится друг к другу лучше, а для того, чтоб люди чувствовали себя спокойнее и увереннее, нужно менять само настроение.
Эксперт добавила, что на Украине демографическая ситуация схожа с ситуацией в соседних Молдавии, Белоруссии, России и в странах Балтии (Литва, Латвия, Эстония).
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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года население Украины сократилось почти на триста тысяч человек.