Рязань, , 11:48 — REGNUM В Рязанской области 14 февраля подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем сутками ранее, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 84 человека, двое скончались.

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С начала пандемии в Рязанской области выявлены 23 тыс. 332 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости составляет 2087,28 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского (2773,18 на 100 тыс. населения). Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 9960 человек. Выздоровели 21 тыс. 376 жителей региона.

По данным федерального штаба, за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных исхода. Всего от осложнений скончались 263 пациента.