Волгоград, , 11:47 — REGNUM Ещё 213 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано семь летальных исходов.

Врач и пациент Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Всего в Волгоградской области подтверждено 46 тыс. 549 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выписаны после лечения 199 пациентов, в целом выздоровели 44 тыс. 488 человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 689 пациентов, из них семь летальных исходов зарегистрированы за последние сутки.