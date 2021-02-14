Белгород, , 11:46 — REGNUM В Белгородской области 14 февраля подтверждено 155 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 69 пациентов, кончались шестеро. На вакцинацию за сутки подано 330 заявок, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 1017 пациентов, из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении 3360 человек, на самоизоляции — 11 тыс. 616 жителей. С начала пандемии в Белгородской области выявили 29 тыс. 759 носителей инфекции, выздоровели 24 тыс. 938 человек, скончались 444 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записались 58 тыс. 192 добровольца. Прошли первую прививку 46 тыс. 713 человек, завершили иммунизацию 6237 белгородцев.