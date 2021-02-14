Брянск, , 11:45 — REGNUM Ещё 138 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 14 февраля — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Столько же выписаны после лечения, скончался один пациент, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 31 тыс. 318 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 30 тыс. 65 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 249 пациентов.

За сутки лаборатории региона проверили 1756 тестов, всего выполнено 441 тыс. 380 исследований на коронавирус.