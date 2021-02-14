Москва, , 11:32 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Сообщается, что 14 185 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы во всех 85 регионах России. Из них 11,2% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 430 человек. Выздороветь от COVID-19 за прошедший день смогли 15 194 человека.

Наибольший суточный прирост числа выявленных случаев заражения зафиксирован в Москве — 1559 случаев. На втором месте Санкт-Петербург — 1099 случаев, на третьем — Московская область — 828 случаев.

Далее следуют: Нижегородская область (434), Воронежская область (354), Ростовская область (339), Самарская область (299).