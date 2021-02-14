Ереван, , 11:33 — REGNUM В Армении за сутки выявили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 169 167 случаев заражения SARS-CoV-2.

3141 инфицированный скончался (умер один человек за сутки), выздоровели 161 015 человек (73 человека за сутки). На данный момент лечение получают 4220 инфицированных.

В минувшие сутки зарегистрировали две смерти пациентов, ранее выздоровевших от коронавируса, но умерших вследствие наличия иных заболеваний. В Армении зарегистрировали 791 подобный случай смерти.