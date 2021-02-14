Красноярск, , 10:33 — REGNUM В аэропорту Красноярска сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина появилось специально отведенное место для поцелуев. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Сообщается, что в здании аэровокзала в честь Дня всех влюбленных в зоне регистрации на первом этаже установили фотолокацию — знак «Место для поцелуев», где близкие и возлюбленные могут сделать романтичные фотографии на память.

Кроме того, аэропорт Красноярска провел конкурс на лучшую фотографию влюбленных среди подписчиков своего аккаунта в Instagram. Победители получили приз — фото сессию на перроне воздушной гавани на двоих.

Напомним, что День святого Валентина — праздник католического происхождения, который отмечается во многих странах мира 14 февраля. Назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский (примерно середина III века нашей эры). Сейчас праздник уже не имеет ярко выраженного религиозного окраса, и отмечается просто как День всех влюбленных.

В России праздник носит светский характер и отмечается с начала 90-х годов XX века.