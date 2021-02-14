Ташкент, , 09:31 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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По три новых случая инфицирования выявили за сутки в Ташкентской и Хорезмской областях, два — в Андижанской области, по одному — в Бухарской, Джизакской и Наманганской областях. 24 случая заражения были выявлены в Ташкенте в результате эпидемиологического расследования.

С начала пандемии в республике официально зарегистрировали 79 416 случаев заражения SARS-CoV-2.

В минувшие сутки в связи с выздоровлением выписали 61 пациента. С начала пандемии выздоровели 77 890 инфицированных.

«В настоящее время из 904 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжелом состоянии, а 28 — в критическом», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 41 случай заражения коронавирусом.

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