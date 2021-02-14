Ташкент, 14 февраля 2021, 09:31 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»
По три новых случая инфицирования выявили за сутки в Ташкентской и Хорезмской областях, два — в Андижанской области, по одному — в Бухарской, Джизакской и Наманганской областях. 24 случая заражения были выявлены в Ташкенте в результате эпидемиологического расследования.
С начала пандемии в республике официально зарегистрировали 79 416 случаев заражения SARS-CoV-2.
В минувшие сутки в связи с выздоровлением выписали 61 пациента. С начала пандемии выздоровели 77 890 инфицированных.
Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 41 случай заражения коронавирусом.
Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили 41 случай заражения SARS-CoV-2