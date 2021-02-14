Бишкек, , 09:31 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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С начала пандемии в стране выявили 85 475 случаев заражения SARS-CoV-2, 1441 из них оказался смертельным.

В минувшие сутки выздоровели 69 инфицированных. С начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 82 253 инфицированных.

По состоянию на 14 февраля 845 человек находятся на лечении. 424 из них получают медицинскую помощь в стационарах медицинских учреждений, 421 — амбулаторно.

За сутки инфицирование коронавирусом подтвердили у одного медицинского работника, один медработник завершил соблюдение самоизоляции.

В Киргизии всего было зарегистрировано 4196 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4118 из которых — выздоровели.