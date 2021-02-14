Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Заражение коронавирусом было выявлено как минимум у четырёх человек, привитых двумя частями вакцины от COVID-19 в американском штате Орегон. Об этом 14 февраля сообщает телекомпания NBC.

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По данным местных властей, у всех четверых пациентов коронавирус был выявлен через 14 дней после получения второй составляющей вакцины от COVID-19. В настоящее время департамент здравоохранения Орегона проводит работу по выявлению источника заражения. Идёт процедура определения определения последовательности генома, её результаты станут известны на будущей неделе.

Отмечается, что все четыре пациента чувствуют себя хорошо, они либо не испытывают никаких симптомов заболевания, либо переносят его в лёгкой форме.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США применено 50 млн доз вакцины от COVID-19, 12 млн человек привиты двумя компонентами вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено более 97,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

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