Москва, 14 февраля 2021, 04:20 — REGNUM Противники России воспользовались накопившимся недовольством людей, возникшим в нынешней социально-экономической ситуации, заявил президент России Владимир Путин, комментируя протестные акции в стране в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ. Фрагменты встречи 14 февраля были показаны телеканалом «Россия 24».
Глава РФ отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях людей амбициозных и рвущихся к власти и лично он не видит в такой ситуации ничего нового.
Также российский лидер добавил, что часто граждане склонны винить в возникших проблемах руководство, несмотря на то, что у возникших трудностей могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», — заметил Путин.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин не исключил возможности отключения иностранных интернет-платформ в случае осуществления ими враждебных действий по отношению к России.
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