Москва, , 04:20 — REGNUM Противники России воспользовались накопившимся недовольством людей, возникшим в нынешней социально-экономической ситуации, заявил президент России Владимир Путин, комментируя протестные акции в стране в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ. Фрагменты встречи 14 февраля были показаны телеканалом «Россия 24».

Глава РФ отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях людей амбициозных и рвущихся к власти и лично он не видит в такой ситуации ничего нового.

Владимир Путин «Теперь по поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чём дело? Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», — пояснил Путин, под «фигурантом» имея в виду блогера Алексея Навального.

Также российский лидер добавил, что часто граждане склонны винить в возникших проблемах руководство, несмотря на то, что у возникших трудностей могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», — заметил Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин не исключил возможности отключения иностранных интернет-платформ в случае осуществления ими враждебных действий по отношению к России.

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