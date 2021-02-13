Москва, , 23:53 — REGNUM 52-летний актер Олег Валкман, сыгравший одну из ролей в сериале «След», скончался в Москве 12 февраля. Об этом сообщила его представитель Алена Мишина журналистам ТАСС.

«Олег Владимирович (Валкман — прим. ИА REGNUM) скончался», — сказала Мишина.

Собеседница агентства добавила, что дата и время прощания с актером, причина смерти которого пока неизвестна, будут названы позднее.

Отметим, что Олег Валкман был известен по работам в сериалах «След», «Громовы», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Штрафбат» и др.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в США на 96-м году жизни скончался актер Хэл Холбрук, которого номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «В диких условиях».

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