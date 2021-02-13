Степанакерт, , 23:06 — REGNUM Почти 40 беженцев вернулись с территории Армении в Нагорный Карабах. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщается в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

«За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 38 беженцев», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также уточняется, что из Армении в свои жилища в Нагорном Карабахе в общей сложности уже вернулись 52 511 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля в пресс-службе Минобороны России сообщили, что более 24,3 тыс. взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено российскими специалистами на 1358,3 га территории в Нагорном Карабахе.

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