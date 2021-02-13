Москва, , 21:57 — REGNUM Письмо от сенаторов США Джима Риша и Джейна Шейхина на имя президента США Джозефа Байдена с требованием ввести новые санкции против «Северного потока — 2» вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Есть акционеры, а есть санкционеры», — шутит Елена К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что США своей санкционной политикой попросту заставляют ЕС покупать американский газ, который дороже и более сложен с точки зрения доставки.

«Это новый способ повышать цены на газ. Империалисты совсем обезумели», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Часть пользователей уверены, что если против России введут ещё больше санкций, то руководству страны попросту ничего не останется, как покинуть все западные организации, куда оно вносит достаточное количество взносов.

«Допрыгаются, Россия выйдет из всех союзов и останутся они без российских взносов. Это быстро приведёт в чувство эту гоп-компанию. Недаром Украину в лужу посадили, когда она призывала лишить нашу делегацию полномочий», — поделилась своим мнением Любовь Т.

Нашлись и те, кому оказалось безразлично то, введёт ли Вашингтон ещё больше санкций или нет. Они считают, что платить в любом случае будут жители ЕС.

«Пусть Америка вводит санкции. Разбираться с Америкой будем не мы, а Евросоюз. Частные компании, которые вложили миллионы евро в строительство «Северного потока — 2», как в подводную, так и в сухопутную части. А мы просто чуточку подождём», — пишет Viktoria R.

Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джозефу Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против «Северного потока — 2».

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