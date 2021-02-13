Санкт-Петербург, , 21:22 — REGNUM В Петербурге в пятницу, 12 февраля, был установлен новый рекорд по количеству сделанных за сутки прививок от коронавирусной инфекции — более 11 тысяч. При этом неизрасходованный остаток вакцины в городских поликлиниках превысил 100 тысяч комплектов.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, за минувшие сутки в Петербурге было привито 11 663 человека: из них первой дозой вакцины — 9274 человека, второй — 2389 человек.

С начала прививочной кампании в Петербурге привиты от коронавируса 153 767 человек, из них полностью закончили цикл вакцинации 34 256 человек.

«Для прекращения эпидемии и недопущения новых всплесков заболеваемости необходимо активное участие жителей города в прививочной кампании», — подчеркивают 13 февраля в координационном совете.

В Петербург за всё время поступило 281 542 комплекта вакцины, неизрасходованный остаток — 105 045 комплектов. Открыт 121 пункт вакцинации, также работают три выездные бригады.

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