Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге госпитализирован с COVID-19 и подозрением на него 381 человек, сообщили 13 февраля в Межведомственном городском совете по борьбе с эпидемией. Количество госпитализированных за день оказалось на 9,5% меньше, чем в прошлую субботу, 6 февраля. Число новых случаев COVID-19 сократилось на 37,59%.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Показатели свидетельствуют о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции», — подтвердили в координационном совете.

В настоящее время в Петербурге развернуто 10 650 коек для лечения больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 4652 коек, что составляет 43,7%.

Доля тяжелых больных в стационарах Петербурга составляет 25%, что больше, чем в декабре 2020 года, когда эта доля составляла 23,1%. На ИВЛ в настоящее время находятся 260 пациентов.

Как подчеркивают петербургские специалисты, для недопущения новых всплесков заболеваемости необходимо активное участие жителей города в прививочной кампании.

Добавим, за 12 февраля в Петербурге зафиксировано 1130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2678 человек. За сутки констатировано еще 52 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 352 004 случая заражения. От COVID-19 скончались 10 408 человек. Выздоровели 266 161 человек.

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