Москва, 13 февраля 2021, 20:46 — REGNUM В Москве на 16 февраля предварительно назначено прощание с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Юрием Власовым, который скончался 13 февраля. Об этом сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов журналистам РИА Новости.
По его словам, мероприятие пройдет в храме Боткинской больницы.
«Ориентировочно… прощание с Юрием Петровичем Власовым будет организовано … 16 февраля … — сказал Агапитов, ссылаясь на дочь Власова. — Время уточняется».
Как передавало ИА REGNUM, экс-спортсмен Юрий Власов скончался 13 февраля на 86 году жизни.
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