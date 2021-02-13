Москва, , 20:46 — REGNUM В Москве на 16 февраля предварительно назначено прощание с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Юрием Власовым, который скончался 13 февраля. Об этом сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов журналистам РИА Новости.

По его словам, мероприятие пройдет в храме Боткинской больницы.

«Ориентировочно… прощание с Юрием Петровичем Власовым будет организовано … 16 февраля … — сказал Агапитов, ссылаясь на дочь Власова. — Время уточняется».

Как передавало ИА REGNUM, экс-спортсмен Юрий Власов скончался 13 февраля на 86 году жизни.

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