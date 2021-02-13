Лондон, , 20:33 — REGNUM Разрабатываемые в Великобритании вакцины от различных штаммов коронавируса могут появиться на рынке уже в 2021 году. Об этом 13 февраля сообщает газета The Daily Telegraph.

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По данным издания, в Британии сразу две команды учёных ведут работу над вакцинами, которые позволят иммунной системе человека распознавать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвержена мутациям, а белки из центральной части вируса.

Разработкой занимаются учёные из Ноттингемского университета, а также специалисты из частной компании Scancell. Приступить к клиническим испытаниям вакцины планируется во второй половине 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. Однако специалисты ВОЗ предупредили об угрозе распространения новых штаммов SARS-CoV-2 — «британского», «южноафриканского» и «бразильского».

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