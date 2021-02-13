Кишинёв, , 20:32 — REGNUM Более 900 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за последние сутки. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 979 случаев заражения коронавирусом, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 169 805.

Также уточняется, что в Молдавии общее количество летальных исходов от COVID-19 превысило 3,6 тыс. При этом вылечились от данного заболевания в стране 156 836 пациентов.

Напомним, более 1200 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили днем ранее в Молдавии за сутки.

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