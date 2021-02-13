Женева, Швейцария, , 20:25 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 107 838 255, за последние сутки на планете зафиксировано 410 876 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Такие данные приводит 13 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире от COVID-19 скончались 12 958 пациентов, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 373 398.

Напомним, днём ранее представители ВОЗ сообщали о выявлении более 417 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

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