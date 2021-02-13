Тюмень, 13 февраля 2021, 19:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 118 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 февраля коронавирусом заразился 29 912 человека. Выздоровел 28 098 человек, скончались 265 пациентов с COVID-19.