Москва, , 19:29 — REGNUM Решение руководства Китая запретить вещание телеканала BBC World News на территории страны вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Давно пора. И у нас тоже», — пишет Serg Z.

Многие пользователи поддержали решение китайских властей. Они уверены, что журналисты запрещённого телеканала участвовали в «политической и информационной войне» против Китая.

«ВВС чуть-чуть начали писать не в ту сторону? Давай, до свидания! Жёсткий суверенный принцип. В России тоже есть кандидаты на вылет из медиапространства. Полезный опыт китайских товарищей», — поделилась своим мнением Katia G.

Некоторые комментаторы отметили, что запрет такого телеканала не вызвал истошного визга со стороны западных стран. Они считают, что Китай обладает по-настоящему независимой политикой.

«И правильно сделали и никто им не указ. Молодцы», — считает Татьяна В.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что журналисты BBC World News сами виноваты в том, что телеканал попал под запрет в Китае.

«СМИ сами виноваты в том, что их запрещают. Они включились в пропагандистские игры. Единственный вариант — безоценочная и полная подача фактов. Только фактов», — написал Кирилл Л.

Напомним, 11 февраля главное управление радио и телевидения КНР сообщило о том, что власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News на территории страны.