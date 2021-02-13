Калуга, , 18:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 140 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 февраля. Днём ранее, 12 февраля, в регионе было зарегистрировано 144 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 910 человек, 2016 человек находится на лечении, 25 тыс. 655 человек выздоровели, 239 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (414), в Обнинске (200), Боровском (118) и Козельском (115) районах.

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