Москва, , 18:19 — REGNUM В Москве количество выпавшего снега к вечеру 13 февраля может побить рекорд за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Он напомнил, что максимальная высота снежного покрова в столице за весь период метеонаблюдений, начиная с 1879 года, в этот день, 13 февраля, составляла 60 см.

«Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас уже 56 см, и снег продолжает идти», — цитирует его «Интерфакс».

Вильфанд добавил, что такие рекорды представляют опасность, поскольку нарушают нормальную жизнь — «возникает транспортная проблема, задерживается воздушное сообщение, несмотря на то, что службы работают с невероятной скоростью, тем не менее, весь снег убрать не возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад начался в Москве утром 12 февраля. Он не прекратился до сих пор. Практически весь день город стоял в пробках из-за многочисленных аварий на дорогах, а также постоянного передвижения снегоуборочной техники. Было отменено более 80 авиарейсов. Причиной непогоды стал мощный циклон «Волкер».