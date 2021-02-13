Москва, , 18:09 — REGNUM Заявление бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия») о том, что в России разработали три вакцины от COVID-19 для того, чтобы показать всему миру лидерские позиции российской научной школы, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети.

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»На Западе недооценивают, скептически относятся (по политическим мотивам) к российской школе вирусологии и эпидемиологии. А ведь она одна из лучших в мире, ещё с времен СССР, чьи вакцины не раз спасали мир от эпидемии», — пишет Лана К.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением Онищенко. По их видению, Россия продемонстрировала всему миру то, на что способна российская наука.

«Как минимум мы показали всему миру, что государственные организации в экстренной ситуации оказались эффективней частных фарм компаний! И то, что Россия в научном плане в лидерах!», — считает Сергей Р.

Некоторые комментаторы отметили героический труд учёных, которые в непростой ситуации смогли разработать и произвести вакцины от COVID-19.

«Молодцы наши учёные, … они целых три вакцины сделали в короткий срок. Институт им. Гамалеи — самый надежный. Сотрудникам института респект и уважуха!», — поделился своим мнением Mikhail A.

Нашлись и те, кто указал на странную тенденцию среди иностранных пользователей интернета, которые выступают с критикой российских вакцин.

«Не могу понять, почему люди, живущие в других странах, а также не граждане России, критикуют и пишут комментарии. Вам-то какое дело до нашей вакцины?! К сожалению, у вас никакой нет», — написала Ольга Д.

Напомним, 12 февраля бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Sobesednik.ru объяснил, что в России разработали три вакцины от COVID-19 для того, чтобы показать всему миру лидерские позиции российской научной школы.