Москва, , 18:46 — REGNUM Уход с поста главы Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина и приход на его место Андрея Кигима вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«От такого назначения бюджет пополнится штрафами за нарушение с опозданием на один день нулевых отчётов и отписками по заявлениям с просьбой дать разъяснения», — пишет Елена М.

Многие комментаторы считают, что пенсионная реформа и низкий уровень пенсий должны стоять в «послужном списке» уже бывшего главы ПФР.

Некоторые пользователи выразили надежду, что при непростой ситуации в Пенсионном фонде, связанной с нехваткой денег для обеспечения пенсионеров выплатами, что, в свою очередь, и стало официальной причиной поднятия пенсионного возраста, руководство ПФР не станет выплачивать высокие зарплаты.

«Меня интересует, не отберут ли по такому поводу пенсию на золотой парашют этому лицу?», — написала Галина Д.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что от смены руководителя курс ПФР не изменится.

«Интересно, если бы не сообщили о перестановке кадров, то кто-нибудь бы что-то заметил? Или что-то бы изменилось от этой перестановки?», — задаётся вопросом Юра М.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля премьер-министра России Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России. Раньше эту должность занимал Максим Топилин.