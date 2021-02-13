Вашингтон, , 17:05 — REGNUM На территории США за минувшие 24 часа зафиксировано больше 5,3 тыс. летальных случаев от COVID-19, в стране также выявили более 97,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 13 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за минувшие сутки в стране выявили 97 525 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 27,4 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 5323 пациента скончались от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов превысило 480 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 105 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2 выявили за сутки в США днем ранее.

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