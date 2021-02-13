Калуга, , 17:32 — REGNUM Мероприятия XXXIX открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоялись в Калужской области 13 февраля. Любители лыжного спорта одновременно стартовали в Калуге, Обнинске и Людиново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге на старты вышли тысячи лыжников разных возрастов. Admoblkaluga.ru

В Калуге на старты вышли тысячи горожан разных возрастов. В программных стартах участвовали профессиональные спортсмены, школьники, студенты и воспитанники детских садов. В массовой гонке приняли участие представители органов власти, предприятий, общественных организаций и все желающие. Для них были подготовлены концертная и конкурсная программы. В этот же день можно было сдать нормативы ГТО. «Лыжню России» поддержал губернатор области Владислав Шапша. Он лично поучаствовал в массовых стартах под символичным номером «40» и успешно преодолел двухкилометровую дистанцию. Обращаясь к любителям здорового образа жизни, глава региона поздравил всех с прекрасной зимой и самой главной гонкой страны.

«Нас здесь не так мало — почти тысяча человек. Это здорово. Я не припомню, когда в последний раз было столько снега. Сегодня мы все оказались перед большой дилеммой: хочется и на лыжах покататься, и город надо убрать. Поэтому после лыж давайте возьмем лопаты и почистим свои дворы», — сказал губернатор.

Акция «Лыжня России» проводится ежегодно, начиная с 1982 года, во всех субъектах страны и является самой массовой лыжной гонкой в мире.

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