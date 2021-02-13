Москва, 13 февраля 2021, 17:05 — REGNUM Многокилометровая пробка образовалась в Москве на внешней полосе МКАД в районе Строгино, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
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Формированию пробки способствуют действия сотрудников ГИБДД, полностью перекрывших проезд по трем полосам из пяти в районе съезда на Рублёво.
Движение по дорогам Москвы осложнено снегопадом, МЧС рекомендует пользоваться общественным транспортом.