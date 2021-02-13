Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM Екатеринбургу не стоит отказываться от возвращения на историческое место символа Победы, Краснознамённой группы с орденом Ленина. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Молоков журналистам.

Ранее новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что незаконно снесённый властями города народный памятник могут и не вернуть на плотину городского пруда. Это высказывание неприятно удивило почётного гражданина Екатеринбурга и Свердловской области Семёна Спектора и других ветеранов, которые призвали возвратить символ Победы на историческое место.

Как передаёт ИА «Красная Весна», Молоков напомнил, что процесс восстановления народного памятника уже начался, ведь предыдущий глава города Александр Высокинский принял положительное решение по этому вопросу.

Возвращение Краснознамённой группы идёт не так быстро из-за продолжительных исследовательских и проектных работ, а также необходимости укрепления плотины, уточнил главный архитектор.

«Памятник должен быть на том месте, на котором стоял. Это знаковое место, историческое», — заявил Молоков.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник был посвящён вкладу горожан в Победу в Великой Отечественной войне, а также трудовым и научным подвигам жителей. Композицию варварски снесли в 2013 году.

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