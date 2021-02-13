Москва, , 15:34 — REGNUM Сервис «Ход исполнительного производства» Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) признан самым быстрым на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Этот сервис позволяет должникам и взыскателям в режиме реального времени получать информацию о ходе исполнительного процесса. В Минцифры отметили, что более 90% запросов через этот сервис исполняется менее, чем за 3 секунды, что делает его самым быстрым на портале госуслуг.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев отметил, что ФСПП удалось сделать качественный рывок в цифровизации своей работы. Он добавил, что набор цифровых услуг ФСПП соответствует функционалу «по-настоящему цифрового ведомства».

«Приставами созданы прецеденты, которые будут являться образцом для остальных ведомств. Сейчас эти цифровые сервисы только набирают обороты, но уже понятно, что в 2021 году доля цифрового взаимодействия приставов, граждан и бизнеса будет радикально увеличена», — подчеркнул Огуряев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко объявил о начале тестирования в России мобильных приложений для предоставления госуслуг по отдельным тематикам.

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