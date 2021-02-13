Ханты-Мансийск, 13 февраля 2021, 15:18 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 138 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 130 случаев.
С начала пандемии на 13 февраля в Югре зафиксировано 49 537 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 47 066 человек, скончались 704 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).