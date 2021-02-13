Красногорск, 13 февраля 2021, 15:07 — REGNUM Подмосковье накрыл снежный циклон. Снег, метель, вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня на 15:00. Общий прирост снежного покрова может достигать 30 см, а местами до 50 см.

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Снегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автомобили припаркованные вдоль дороги
Автомобили припаркованные вдоль дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снегоуборочной техники сложно проехать между припаркованных автомобилей
Снегоуборочной техники сложно проехать между припаркованных автомобилей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Московской области синоптики накануне зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 12 февраля — 9 мм снега. Предыдущий рекорд — 7 мм держался с 1973 года. На утро субботы выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья.

Снег на дорожках чистят лопатами
Снег на дорожках чистят лопатами
Снег на дорожках чистят лопатами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег на дорожках чистят лопатами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детям удобнее передвигаться на ватрушках
Детям удобнее передвигаться на ватрушках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Не очищенные от снега дорожки
Не очищенные от снега дорожки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снегоуборочная техника
Дворники расчищают в первую очередь тротуар у домов
Снегоуборочная техника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворники расчищают в первую очередь тротуар у домов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворники расчищают в первую очередь проход у подъезда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворники расчищают в первую очередь проход у подъезда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег на лестницы в подъезде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На территории Подмосковья мобилизованы все коммунальные службы. Мы прилагаем все усилия для ликвидации выпавшего снега и обеспечения комфортного передвижения жителей. В первую очередь все силы брошены на очистку тротуаров, подходов к подъездам и социальным объектам. Усиленный режим коммунальных служб будет действовать, пока не устраним последствия снегопада», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кто-то застрял на автомобиле
Кто-то застрял на автомобиле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автомобиль под снегом
Автомобиль под снегом
Автомобиль под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автомобиль под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег на дорогах
Снег на дорогах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снегоуборочная техника среди заснеженных автомобилей
Снегоуборочная техника среди заснеженных автомобилей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Жителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом и не выезжать на личном на дороги, чтобы еще больше не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию. Также огромная просьба не парковать авто на проезжей части для удобства проезда снегоуборочной техники.

Дети и взрослые купаются в снегу
Дети и взрослые купаются в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег для нее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Птицы ждут подкрепления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Птицы ждут подкрепления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в пешеходных переходах на лестнице
Снег в пешеходных переходах на лестнице
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные службы в первую очередь, спустя 5 часов, проводят уборку высокоинтенсивных дорог, а по прошествии 12 часов на низкоинтенсивных дорогах. В течение суток справляются с гололедом. Снег вывозится после завершения снегопада в течение пяти суток.

Автомагистраль почти свободна( все авто застряли во дворах)
Автомагистраль почти свободна( все авто застряли во дворах)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM