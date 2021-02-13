13 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Красногорск, , 15:07 — REGNUM Подмосковье накрыл снежный циклон. Снег, метель, вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня на 15:00. Общий прирост снежного покрова может достигать 30 см, а местами до 50 см.

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Снегоуборочная техника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автомобили припаркованные вдоль дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегоуборочной техники сложно проехать между припаркованных автомобилей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Московской области синоптики накануне зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 12 февраля — 9 мм снега. Предыдущий рекорд — 7 мм держался с 1973 года. На утро субботы выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья.

Снег на дорожках чистят лопатами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снег на дорожках чистят лопатами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Детям удобнее передвигаться на ватрушках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Не очищенные от снега дорожки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Дворники расчищают в первую очередь тротуар у домов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На территории Подмосковья мобилизованы все коммунальные службы. Мы прилагаем все усилия для ликвидации выпавшего снега и обеспечения комфортного передвижения жителей. В первую очередь все силы брошены на очистку тротуаров, подходов к подъездам и социальным объектам. Усиленный режим коммунальных служб будет действовать, пока не устраним последствия снегопада», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кто-то застрял на автомобиле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автомобиль под снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Автомобиль под снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника среди заснеженных автомобилей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Жителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом и не выезжать на личном на дороги, чтобы еще больше не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию. Также огромная просьба не парковать авто на проезжей части для удобства проезда снегоуборочной техники.

Дети и взрослые купаются в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в пешеходных переходах на лестнице Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные службы в первую очередь, спустя 5 часов, проводят уборку высокоинтенсивных дорог, а по прошествии 12 часов на низкоинтенсивных дорогах. В течение суток справляются с гололедом. Снег вывозится после завершения снегопада в течение пяти суток.