Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM В Свердловской области за 12 февраля обнаружили 272 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге выявлено 69 новых случаев заражения. Также они имеются в Артёмовском, Берёзовском, Ивделе и многих других территориях.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 74 496 ковид-пациентов. От COVID-19 погибли 2210 человек, в том числе 13 за последние сутки.