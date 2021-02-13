Ашхабад, , 14:16 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров подписал постановление, согласно которому, к тридцатилетию независимости Туркмении, которое будет праздноваться 27 сентября 2021 года, будет посажено тридцать миллионов деревьев, сообщили 12 февраля в эфире программы «Ватан» туркменского телевидения.

В соответствии с документом, десять миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев, а также винограда высадят министерства, отраслевые ведомства и администрация столицы Туркмении. Двадцать миллионов саженцев высадят администрации областей (велаятов).

Определить места для посадки саженцев поручено министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды и администрациям областей и города Ашхабада.

Министерства, отраслевые ведомства, администрации областей (хякимлики велаятов) и столицы Туркмении также должны обеспечить посадку саженцев плодовых деревьев и винограда по сортам на отдельно выделенных земельных участках, организовать полив методом капельного орошения саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

Обеспечение саженцами винограда и трёхлетними саженцами деревьев в достаточном количестве, а также осуществление контроля за высадкой растений и уходом за ними поручено министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Читайте также: Президент Туркмении поручил посадить 10 миллионов деревьев