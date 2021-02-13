Москва, , 14:15 — REGNUM Решение одобрить возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности без подтверждающего бумажного документа, однако с условием записи соответствующих сведений в ЕГИСЗ, приняло правительство России. Об этом 13 февраля сообщается на сайте российского правительства.

Уточняется, что принятый российским правительством законопроект призван усовершенствовать процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности. Указывается, что это должно быть сделано путем перехода от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумаге, к записи сведений об успешном прохождении аккредитации в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части, касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на реализацию мероприятий по программе развития села будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей.