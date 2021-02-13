Москва, , 12:30 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлен 14 861 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, что является самым меньшим числом выявленным с 14 октября минувшего года (14 231). Об этом 13 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В инфекционной больнице Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 057 698.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 502 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 79 696.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 507 907 человек вылечились от нового заболевания, 18 765 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 15 089 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.